Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alması ve Tüzük Kurultayı hakkında merak edilenler başta olmak üzere soruları yanıtladı. Özel, gündemdeki erken seçim ve teğmenlerin Atatürk yemini gibi konulara da değinirken Dilruba Kayserilioğlu ile ne konuştuklarını da açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Özel, programda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve merak edilenlere cevap verdi.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"

Özel, Küçükkaya'nın "Bugünkü Türkiye'ye nasıl görüyorsunuz" sorusuna "Hüzün görüyorum, ama aynı zamanda büyük bir umut da var" yanıtını verdi.

AKP'nin son kez oy istediği insanları yüzüstü bıraktığını belirten Özel, "Emekli maaşı 10.000 liraydı, çok düşüktü ve emekliler maaşlarını da bir iyileştirme bekliyorlardı. O beğenmediğimiz ki beğenilecek tarafı yok 10.000 TL, Ocak ayında 25 kg kıyma alırken şimdi 20 kg kıyma alıyor. 12.500 TL yani 10.000’i, 12.500 yaptılar ama 20 kg kıyma alıyor. İnsanlar bir kere derin yoksulluk halinde. Perişanlar. Fotoğraflar var ya pazarda atılmış olanları toplayanlar, çöp konteynırlarını arayanlar. Bir derin yoksulluk var. İnsanların doğmuş çocuklarına çocuk bezi alamayıp altına naylon bağladıkları bir sürecin içindeyiz. Eskinin orta direği, eskinin tek maaşlı memurları, efendim orta gelir grubunda olan esnafları artık onlar yoklar. Çünkü öyle bir maaş alıyorlar ki aldıkları maaşı kiraya verirlerse aç kalıyorlar, karnını doyuracak olsa sokakta kalıyorlar. Bu yüzden büyük bir umutsuzluk, büyük bir hüzün, Artık öfkeye dönüşen bir hüzün var." diye konuştu.

Özel "Eskinin yoksulları derin yoksulluk halinde, eskinin orta direği artık yoksul. Çünkü öyle bir maaş alıyorlar ki, karnını doyursalar sokakta kalıyorlar. Artık öfkeye dönüşen bir hüzün var, ama umut da var. Artık iktidar değişimi için gün sayıyoruz" dedi.

AKP'yi nasıl değerlendirildiği sorulan Özgür Özel "Herkes sayın Erdoğan'ı bir tarafa çekmeye çalışıyor. İktidar tükenmişlik sendromunda. AKP tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor" ifaderini kullandı.

"ERDOĞAN SANDIĞI KOYSUN..."

Erken seçimle ilgili konuşan Özel, "Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, şüphem yok Erdoğan'ı yenebiliriz" dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAY OLMASINI İSTİYORUZ"

Özel, görev süresi tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı olduğunu belirttti.

CHP lideri, "“Erdoğan görev süresinin tam ortasında bir şey konuşacağız. Çok net. Bir kez şöyle bir hatırlatma yapayım. Bugün Türkiye’de seçimleri yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan’ın gitmesi, ikincisi meclisin 360 milletvekili ile seçimleri yenilemesi. Erdoğan giderse bir daha aday olamıyor. Seçimlere Erdoğan giderse. Seçimleri yenileme yetkisi var cumhurbaşkanının. Ama yenilerse bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 ile yenilirse son bir kez aday olma hakkı var" dedi.

"MERAK EDİYORSA, BİR DUBLE DE RAKI İÇTİM..."

Özel, partili kurmaylarıyla yakın ilişkilerinin devam ettiğini ve özel hayatında değişiklik olmadığını belirterek, yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını ifade etti.

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İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını belirten Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' vurgusu yapmasına tepki gösterdi.

Kutlama sırasında bir duble rakı içtiğini belirten Özel, bu durumu eleştirenlere şu şekilde cevap verdi:

"Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa, bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar diye gizleyecek değilim"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

AKP enflasyonu düşüremiyor, derin yoksulluğa bir çare bulamıyor. O yüzden gündemi başka taraflara çekmeye çalışıyor.

Çok dikkatli olmak lazım. Türkiye'de sürekli bir çatışma olsun ve biz buradan eski gücümüze kavuşalım hayali var. Erdoğan'a şunu empoze etmişler: Açsın, yoksulsun ama Türkiye büyük. Yoksa ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler...

TEĞMENLERİN ATATÜRK YEMİNİ

Bundan Atatürk'ü seven kimse rahatsız olmaz. Yıllardır edilen bir yeminin birkaç yıldır ettirilmemesi ayıp. Bir ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı kılıcımız keskindir diyorlar. Bu yemini edenler arasında kaçıp da etmeyenler varsa onları tutup atacaksın oradan.

Bundan Atatürk'ü samimiyetle seven kimse rahatsız olmaz. Bundan keşke Yunan kazansaydı var ya, ona inananlar, onun peşinden gidenler rahatsız olur. Bu tartışmalarla yoksulluğu örtmeyşe çalışıyorlar. İnsanlar geçinemiyor.

DİLRUBA'YA NELER SÖYLEDİ?

Ben gencecik bir kadının sırf konuştu diye içeri atılmasına, gecenin bir yarısında da bırakılmasına itirazım var. Dilruba'nın sözlerinin belli yerleri haklı ama kullandığı bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek, AKP'ye oy veren vatandaşın kalbini kıracak sözler. Buraların da onarılması lazım.

Fuar konuşmasında mahsurlu ifadeler gördüm. Serbest kalmak için değil, birçok insan seni yanlış anladı. Ağzından çıkan bazı sözler yanlış anlaşıldı. Bir de onların oy veren kitlesi var, alınmış olabilirler bunu bir yerden düzelt.

Ama günü gelince, serbest kaldıktan sonra münasip bir lisanla düzelt. Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğni kendini söylüyor.

Önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. Sözlerimin arkasındayım demiş ben orayı bile mahsurlu gördüm. Kendisine telkin ettiğim şey düşünce özgürlüğü noktasında çok değerli bir noktada duruyorsun, ama Ama türkiye insanların birbirinin kalbini kırdığı değil birbirine sahip çıktığı bir ülke olması lazım.

Dilruba'ya sahip çıkıp işimize bakacağız. Teğmenlere sahip çıkıp işimize döneceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: TARİH VERDİ

2025 Kasım'da koyalım sandıkları. Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok.

"TÜİK" 'TAYYİP’İ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU'

Aylık enflasyon yüzde 2.47 arttı. Yıllık enflasyon ise 51. 97 açıklandı. Beklendiğinin biraz daha üstünde. Geçen ay böyleydi bu ay böyle deyip vatandaşın asabını bozmasınlar. Baz etkisiyle düşüyor gibi gözükse de düşmüyor. Fiyatların artışa geçtiğini herkes görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 90, TÜİK manipülasyon yapıyor.

TÜİK’in enflasyon verileri ve ekonomideki gidişatı yorumlayan Özel, “Beklendiği gibi, hatta beklendiğinin biraz üstünde ama şöyle söyleyeyim, geçen ay 61’di bu ay 51 deyip de sakın vatandaşın asabını bozmasınlar. Baz etkisi diye bir şey var. Geçen sene bu ayda o kadar çok enflasyon çıkmıştı ki geçen sene Temmuz ayında. Şimdi Temmuzu geride bıraktığımızda baz etkisiyle düşüyor gibi görülüyor. Ama bugün ENAG’ın rakamları 3,47’yken, 2,4 açıkladılar. ENAG’ın yıllık enflasyonu yüzde 90’ken, 51 açıkladılar. Vatandaşa şunu soralım. Geçen seneden bugüne fiyatlar yüzde 90 mı arttı, yüzde 50 mi arttı? Fiyatların yüzde 90 arttığını herkes söylüyor. Ben geçen hafta Turgutlu’da mitingde tek tek sordum. Geçen sene mazot 23 liraydı, şimdi 45 lira. Doğru mu? Hep beraber doğru. İlaç bu fiyattı, şimdi bu. Yüzde 100’ün altında artan hiçbir girdisi yok çiftçinin. Bugün pazara gittiğinizde gıda enflasyonunda dünyanın en kötü dördüncü ülkesiyiz. Şu anda TÜİK, Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu yüzde 50 açıklamış. Ama ENAG, bağımsız hocaların kurumu da yüzde 90,35 açıklamış. Bu aradaki 40 ne oluyor? Bu aradaki 40 emeklinin ve memurların, çalışanların cebinden çalınan para. Çünkü zam resmi enflasyon rakamına göre veriliyor. Gerçek enflasyon yüzde 90. Bence esas Türkiye’nin üstünde durması gerektiği konu bu. TÜİK rakamları baz alındığı için devlet TÜİK’te manipülasyon yapıyor. Enflasyonu onlar 50 gösterince sen 50’ye göre zam alıyorsun ama kasap yüzde 90’a göre zam yapıyor.”

"MEHMET ŞİMŞEK DİYE BİRİ YOK"

* Mehmet Şimşek diye biri yok. Ona verilmiş bir rol var. Şimşek gider fırtına gelir.