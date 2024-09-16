Dünyanın en büyük sekiz oyun etkinliğinden biri olan Gaming İstanbul’a oyun tutkunları yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri Medya A.Ş ile OGEM’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Gaming İstanbul’da oyunseverler oyun dünyasının tüm renklerini doyasıya yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl sekizincisi düzenlenen Gaming İstanbul, 13-15 Eylül’de Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyunseveri Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirdi.

Gaming İstanbul’da PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerle buluştu. Etkinliğe katılan ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılırken, sevdikleri internet yayıncılarıyla da bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Yerli cosplay yetenekleri ise cosplay yarışmasında boy gösterirken ziyaretçilere de renkli görüntüler sundular. Gaming İstanbul’da ayrıca retro oyun alanı, çocuk oyunları alanı, oyun firmalarının stantları, yeni oyun lansmanları ve daha birçok etkinlik yer aldı.

TÜRKİYE OYUN PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ 1,8 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK.

Küresel oyun pazarının 2024'te 187.7 milyar dolara çıkması beklendiğini söyleyen Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek: “ Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Gaming İstanbul’da bu sene 94 marka ve 56 yerli oyun geliştirici katıldı. On binlerce ziyaretçi dolu dolu 3 gün geçirdi. Biz oyun sektörüne inanıyoruz ve her geçen gün dünya ile rekabette daha iyi bir konuma gelmek için çalışıyoruz. Küresel oyun pazarının 2024'te 187.7 milyar dolara çıkması beklenirken geçtiğimiz yıl Türkiye bu pastadan 1,4 milyar dolar pay almıştı. Bu yıl da küresel pazar büyüklüğüne paralel olarak 1,8 milyar dolar seviyesine yaklaşan bir ölçeğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Ancak sektör büyüklüğüne geldiğimizde, çok sayıda diğer sektörün de etkisinden söz etmemiz gerekir. Oyun sektörü video prodüksiyon, müzik prodüksiyon, etkinlik, donanım, yazılım ve hizmet sektörü gibi pek çok ek sektöre de direkt veya dolaylı etki ediyor. Bu nedenle reel büyüklüğü ölçülen pazar büyüklüğünün, iki katı olarak kabul etmek gerekir. Gaming İstanbul ve Indieway ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek sektörün bu gelişimine katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ” dedi.

Türkiye'nin en önemli başarısının, oyun geliştirme ekosisteminin hızla büyümesi ve global pazarda rekabet edebilir ürünler ortaya çıkarması olduğuna vurgu yapan Eryürek, özellikle devlet teşvikleri, yatırım fonları ve eğitim programlarının artmasıyla birlikte, Türkiye'nin oyun geliştirme kapasitesinin hızla yükseleceğini söyledi.

Gaming İstanbul kapsamında gerçekleştirilen Cosplay Yarışması’nda Yaren Eren – Joy karakteri ile 1’inci, Hüseyin Aras Ertaş – Ghost karakteri ile 2’inci Yasin Yavuzyılmaz ise Ghoul karakteri ile 3’üncülüğe oyunseverlerin oylamalarıyla layık görüldü. Diğer yandan Indie oyun geliştiriciler için düzenlenen yarışmada ise Shieldbound 1’inci, Wizard's Legacy 2’inci ve Unfortunate Tales of Violet ise 3’üncü en iyi Indie oyun seçildi.