Uzman Fizyoterapist Yonca Görgül, otizm ve uyku arasındaki ilişkiyi, uyku sorunlarının nedenlerini ve otizmli bireyler için kaliteli uykuya ulaşmanın yollarını anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Otizmli bireylerde farklı nedenlerle ortaya çıkabilen uyku sorunları, sadece kişinin değil ailesinin günlük yaşamını da doğrudan etkiliyor.

Otizmli bireylerde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birinin de uyku problemleri olduğuna dikkat çeken Uzman Fizyoterapist Yonca Görgül, otizmli bireylerde uyku sorunlarının nedenlerini şöyle sıraladı:

Melatonin Üretimindeki Bozukluklar: Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen bir hormondur. Otizmli bireylerde melatonin üretimi ve salınımında düzensizlikler görülebilir, bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Melatonin, vücudun biyolojik saatini düzenleyen bir hormondur. Otizmli bireylerde melatonin üretimi ve salınımında düzensizlikler görülebilir, bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Duyusal Hassasiyetler: Otizmli bireyler, çevresel ve vücuttan gelen duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlı olabilirler. Bu hassasiyetler, sesler, ışıklar, koku veya dokular gibi faktörlerin uykuya geçişi zorlaştırmasına neden olabilir.

Otizmli bireyler, çevresel ve vücuttan gelen duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlı olabilirler. Bu hassasiyetler, sesler, ışıklar, koku veya dokular gibi faktörlerin uykuya geçişi zorlaştırmasına neden olabilir. Rutin Değişiklikleri: Otizmli bireyler, günlük rutinlerinde değişikliklere karşı hassas olabilirler. Uyku rutininin değişmesi, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Otizmli bireyler, günlük rutinlerinde değişikliklere karşı hassas olabilirler. Uyku rutininin değişmesi, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Anksiyete ve Stres: Otizmli bireylerde yaygın olarak görülen anksiyete ve stres, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir.

Otizmli bireylerde yaygın olarak görülen anksiyete ve stres, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir. Sağlık Sorunları: Gastrointestinal sorunlar, epilepsi veya diğer sağlık sorunları da uyku kalitesini etkileyebilir.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER OTİZMLİ BİREYLERİN UYKU SORUNLARINA YÖNELİK KİŞİSEL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Otizmli bireylerdeki uyku sorunlarının sadece kişiyi değil ailesinin günlük yaşamını da etkilediğini söyleyen Uzm. Fzt. Görgül, uyku sorunlarının üstesinden gelmenin otizmli bireylerin genel sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bu alandaki güncel araştırmalar ve teknolojik yeniliklerin gelecekte daha etkili çözümler sunma konusunda umut vadettiğini belirten Uzm. Fzt. Görgül, “Otizm ve uyku ilişkisi üzerine son dönemde yapılan bir araştırma, otizmli çocuklarda melatonin düzeylerinin ölçülmesi ve melatonin takviyelerinin etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, melatonin takviyelerinin doğru kullanıldığında uyku kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, dijital sağlık teknolojilerinin uyku takibi ve yönetiminde nasıl kullanılabileceğine dair yenilikler, örneğin; giyilebilir uyku takip cihazları ve mobil uygulamalar, otizmli bireylerde uyku düzenlerinin izlenmesini ve optimize edilmesini sağlıyor. Bu tür teknolojilerin, otizmli bireylerin uyku sorunlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözümler sunma potansiyeli bulunuyor. Ancak verilen stratejilerin tam anlamıyla yerini bulması için kişiselleştirilmiş bir programın bir ergoterapist ya da duyu bütünleme eğitimi almış bir fizyoterapist tarafından hazırlanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.