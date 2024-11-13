ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 yılı sınav takvimine ilişkin duyuru ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar dilerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
ÖSYM'nin genel sınav takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz
Kaynak: igf