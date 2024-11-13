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ÖSYM'nin genel sınav takvimine ulaşmak için tıklayabilirsiniz

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar dilerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 yılı sınav takvimine ilişkin duyuru ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapıldı.