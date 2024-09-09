Osmangazi Belediyesi’nin ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ adı altında düzenleyeceği kültür sanat etkinlikleri, Eylül’ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, hem kulağa hem ruha hitap etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ adı altında düzenleyeceği etkinlikler ile Osmangazililere kültür sanat dolu akşamlar yaşatacak. Birbirinden güzel programların yer aldığı ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ etkinlikleri, Eylül’ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Şadırvanlı Han’da gerçekleştirilen konsere musiki severler yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden değerli saz sanatçılarından oluşan orkestra ile birlikte sahneye çıkan Solist Gülce Kureyş, yaklaşık iki saat süren konserde bir çok usta bestekarın eserlerini Osmangazililer için seslendirdi. 18 parçanın icra edildiği konser ‘Kalbim Kanıyor Durmadan En Tatlı Çağında’ adlı eser ile başladı. Şadırvanlı Han’ı dolduran musiki severler, kürdili hicazkar, hicaz ve nihavend makamında seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konser bitiminde orkestra ve Solist Gülce Kureyş, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, tüm orkestra adına Solist Gülce Kureyş’e çiçek takdim etti. Böyle güzel bir gece yaşattıkları için değerli saz ve söz sanatçılarına ayrı ayrı teşekkür eden Esendemir, “Harika bir konser ile başlattığımız ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ etkinliklerimiz, birbirinden güzel kültür sanat programları ile devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.