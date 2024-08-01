Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması için başvurular başladı. Gençlere, Hasan Ali Yücel’i tanıtmanın yanı sıra yeni yazarların ortaya çıkmasının hedeflendiği yarışmaya başvurular, 1 Kasım 2024 tarihine kadar kabul edilecek.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel’in anısını yaşatmak adına öykü yarışması düzenliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın konusu ‘Hasan Ali Yücel’in eğitim ve kültür hayatına katkıları’ olarak belirlendi. Yurtiçi ve yurtdışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler, öykülerini [email protected] e-posta adresine gönderebilecekler. Başvuru için eser üzerinde rumuz kullanılması gerekmektedir. Yarışmaya daha önce internet ve sosyal medya mecralarında yayımlanmış, herhangi bir yarışmada ödül kazanmış veya dereceye girmiş eserler ile başvuru yapılamayacak. Her katılımcının en fazla 1 eser ile başvuruda bulunabileceği yarışmaya başvurular, 1 Kasım 2024 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.

Aralık ayı içerisinde düzenlenecek tören ile sonuçların açıklanacağı Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’nda birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin mansiyon için de 10 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca jüri üyelerinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserler kitaplaştırılacak. Yarışmanın seçici kurulunda jüri başkanı Doç. Dr. Betül Batır, Prof. Dr. Gökhan Tunç, Prof. Dr. Hülya Taş, Derya Biçer ve Jale Sancak yer alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, www.osmangazi.bel.tr internet adresine girerek, yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.