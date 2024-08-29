Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel konser düzenliyor. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası, tarafından verilecek olan ‘Barış Şarkıları’ konserinde, müziğin evrensel dili ile barış ve kardeşlik mesajları verilecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile “Barış Şarkıları” konserine ev sahipliği yapacak. 1 Eylül Pazar günü saat 18.00’de başlayacak olan konser, Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası, tarafından verilecek olan konserde, seslendirilecek olan farklı dillerden şarkılar ile farklı kültürler müziğin ahengi ile birleştirilecek. Dünya Barış Günü’nün simgelediği dayanışma ve hoşgörüyü, sınırların ve farklılıkların ötesinde buluşturacak olan konserde, şarkılar barış dolu bir gelecek için söylenecek.

Kaynak: igf