Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin 'Orhan Kemal Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Uluslararası Orhan Kemal Karikatürleri Sergisi', 35 ülkeden sanatçıların hazırladığı 50 eseri ve karikatür atölyesiyle 16 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını 'Orhan Kemal Yılı' ilan etmesi kapsamında hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri, edebiyat ile görsel sanatı aynı çatı altında buluşturan özel bir sergiyle devam ediyor.

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi kalemlerinden Orhan Kemal'in yaşamını, düşünce dünyasını ve edebi mirasını çizgilerin diliyle anlatan 'Uluslararası Orhan Kemal Karikatürleri Sergisi', sanatseverlerle buluşacak. Sergide, dünyanın farklı ülkelerinden karikatür sanatçılarının Orhan Kemal'e dair yorumları bir araya gelecek. 35 ülkeden sanatçının hazırladığı toplam 50 eser, edebiyat dünyasının unutulmaz ismini portre karikatür tekniğiyle yeniden yorumlayacak. Sanatçılar, yalnızca Orhan Kemal'in fiziksel portresini değil; eserlerinde anlattığı emekçiyi, toplumsal yaşamı, insan ilişkilerini ve mücadele ruhunu da çizgilerine taşıyacak.

16 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek olan serginin açılış programında sanatseverler, birbirinden özgün eserleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Sergi kapsamında aynı gün saat 14.00'te düzenlenecek Karikatür Çizim Atölyesi ise özellikle genç sanatseverler ve çocuklar için interaktif bir deneyim sunacak. Katılımcılar atölye çalışmasında karikatür sanatının anlatım tekniklerini öğrenirken, çizginin ifade gücünü uygulamalı olarak deneyimleme imkanı elde edecek.