Akdeniz Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, ilk kez 4'lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Üniversite hastaneleri eğitim, araştırma ve geliştirmedeki kıymetli çalışmalarıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Organ nakli konusunda marka olan Akdeniz Üniversitesi'nden başarılı bir operasyona ilişkin haberi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaştı.

Özvar, Akdeniz Üniversitesi'nin başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ilk kez 4’lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirdiğini duyurdu.

Başkan Özvar, aynı anda 8 ameliyathanede, çok sayıda cerrahi ekibin eş zamanlı çalıştığı domino nakli başarıyla tamamlayan Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve tüm ekibini tebrik ederek, operasyonun videosu ve hikayesini paylaştı.

Üniversite hastanelerimiz eğitim, araştırma ve geliştirmedeki kıymetli çalışmalarıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Organ nakli konusunda marka olan @Akdenizuni başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ilk kez 4’lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirdi. Aynı anda 8… pic.twitter.com/ged9pgad0e— Erol Özvar (@erolozvar) October 14, 2024