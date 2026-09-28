Op. Dr. Şeref Kayabaş, göz hastalıklarında erken tanının görme kaybını önlemede kritik rol oynadığını belirterek düzenli muayene çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - 8 Ekim Dünya Görme Günü öncesinde Op. Dr. Şeref Kayabaş, göz sağlığının günlük yaşamda bağımsızlığın sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek, birçok göz hastalığının özellikle erken dönemde belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekerek, şikâyet olmasa da düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kayabaş, halk arasında 'göz tansiyonu' olarak bilinen glokomun başlangıçta fark edilebilir bir belirti göstermeyebileceğini, hastalık ilerledikçe görme alanında kalıcı kayıplar oluşabileceğini ifade etti. Bu nedenle erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Kayabaş, katarakt, retina hastalıkları, sarı nokta hastalığı ve diyabete bağlı göz problemlerinin de görme kalitesini etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi.

DİYABET HASTALARINA DÜZENLİ KONTROL ÇAĞRISI

Özellikle diyabet hastalarının göz kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirten Kayabaş, diyabete bağlı retina değişikliklerinin erken dönemde tespit edilmesi halinde görme kaybının önlenebileceğini ya da geciktirilebileceğini kaydetti.

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken belirtiler

Çocuklarda fark edilmeyen görme problemlerinin ilerleyen yıllarda kalıcı hale gelebileceğini söyleyen Kayabaş, göz tembelliği ve şaşılığın bu sorunların başında geldiğini ifade etti. Çocuğun televizyonu ya da telefonu yakından izlemesi, başını eğerek bakması, gözünü kısması, sık baş ağrısından şikâyet etmesi ya da bir gözünü kapatarak bakmasının göz muayenesi gerektiren bir duruma işaret edebileceğini belirtti.

ANİ BELİRTİLER İHMAL EDİLMEMELİ

Ani görme kaybı, görme alanında perde ya da kararma, yoğun ışık çakmaları ve uçuşmalar ile şiddetli göz ağrısının acil değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kayabaş, bu belirtilerde vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurulması çağrısında bulundu. Op. Dr. Kayabaş, erken tanının birçok göz hastalığında tedavi başarısını artırdığını ve görmeyi korumada büyük avantaj sağladığını belirterek, 'Gözlerimizi ihmal etmemeliyiz' mesajı verdi.