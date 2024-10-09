Onkoday, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi desteğiyle, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde bir eğitim çalışması düzenledi.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Etkinliğe Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Türkkan Evrensel, Op.Dr. Coşkun Özer, eğitim hemşiresi Elif Pişkin, Onkoday Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen katılım sağladı.

Meme kanserinde farkındalık yaratmak isteyen kadınların pembe eldiven giyerek, ‘O sizi bulmadan siz onu bulun’ sloganlarıyla başlayan etkinlik, Onkoday’in tanıtım filmi ile devam etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz gerçekleştirdi.

Üst üste yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Bugünde meme kanserinin erken teşhisini ve farkındalığını tartışmak için bir araya geldik. ‘Hastalık bizi bulmadan biz onu nasıl bulabiliriz?’ bunu konuşacağız. Ardından konser dinleyeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Onkoday Başkanı Füsun Önen ise, “1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayındayız. Toplumu kanser konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Katılımınız ve değerli destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından eğitime geçildi.

Meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Türkkan Evrensel, kadınlara kanserden korunma ve meme kanserinin nasıl erken teşhis edilebileceği konusunda eğitim verdi.