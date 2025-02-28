Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Söylendiği gibi, "hayat harekettir ve hareket ilaçtır" ve bu özellikle omurga için geçerlidir. Egzersiz omurganızı esnek tutar, kaslara giden kan akışını artırır, kardiyovasküler sisteminizi güçlendirir, istenmeyen kilolardan kurtulmanıza yardımcı olur ve omurga ağrısı da dahil bir çok sağlık sorunuzdan hızlı kurtulmanızı sağlar.

2. Doktor ve/veya terapistinizin tavsiye ettiği egzersizleri yapınız

Kliniğimizde, denge ve esnekliği geliştirirken aynı zamanda güç kazanmanızı sağlayacak, omurga sağlığına yönelik bir egzersiz programı geliştirmenize yardımcı olabilir. Belinizi ve karın kaslarınızı yani “gövdenizi” güçlendirmek omurganızı daha dayanıklı hale getirir. Aerobik ve fleksiyon ve ekstansiyon (sırasıyla öne ve arkaya eğilme) esnetmeleri, omurga çevresi kasların güçlendirilmesi için iyidir.

3. Duruşunuza dikkat edin

Omurganız, başınızın ve vücudunuzun üst kısmının ağırlığını eşit şekilde dağıtacak şekilde kavislidir ve dik durmanıza imkan tanır. Telefonunuza, ekranınıza veya tabletinize bakmak için boynunuzu öne eğdiğinizde veya sürekli olarak öne eğildiğinizdee ("teknoloj boynu" adı verilen bir durum), omurganıza ve onu destekleyen yumuşak dokulara aşırı derecede baskı uygularsınız, bu da ağrıya, güçsüzlüğe, yırtılmaya ve yıpranmaya neden olur.

Çalışma ortamınızın ergonomik olarak ayarlandığından, ayaklarınızın yere düz bastığından, uyluklarınızın yere paralel olduğundan, sandalyenizde bel desteğinin olduğundan ve gözleriniz ekranınızla aynı hizada olduğundan emin olun.

4. Uygun şekilde kaldırın

Vücut ağırlığınızın %25'inden daha ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının. Bütün gün eğilmenizi ve ağırlık kaldırmanızı gerektiren bir işiniz varsa, sık sık mola verdiğinizden, hafif esneme hareketleri yaptığınızdan ve ağırlığı belinizle değil, daima dizlerinizden kaldırdığınızdan emin olun.

5. Sağlıklı beslenin

Domates, zeytinyağı ve yeşil yapraklı sebzeler gibi antiinflamatuar gıdaları içeren dengeli bir diyet yapın ve D vit seviyeleriniz düşükse kemiklerinizi güçlü tutmak için D vitamini takviyesi alın.

6. İyi uyuyun

Yaşa bağlı olarak organlarımızda meydana gelen hasarları en aza indirmek ve sağlıklı yaşlanmak için yaşam tarzı alışkanlıkları büyük önem taşır. Bu noktada uyku, vücudu onarmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve beyin sağlığını korumak açısından kritik bir role sahiptir.