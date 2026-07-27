Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde, tiyatro gösterisi, Semâ Mukâbelesi ve Ebru Atölyesi sanatseverlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sahnelenen 'Ölümüne Cinayet', mizah ile polisiye unsurlarını bir araya getiren kurgusuyla tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Peter Gordon tarafından kaleme alınan, Emel Aslan'ın Türkçeye çevirdiği ve Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisini üstlendiği oyun; bir malikanede işlenen cinayetin ardından gelişen olayları sürükleyici ve mizahi bir anlatımla sahneye taşıdı. İki perde olarak sahnelenen oyun, tempolu kurgusu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

SEMÂ MUKÂBELESİ MANEVİ ATMOSFERİYLE İZLEYİCİLERİ ETKİLEDİ

Mevlâna Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Semâ Mukâbelesi, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun icrasıyla izleyicilerle buluştu. Sanat yönetmenliğini Ufuk Yürüç'ün üstlendiği programda, Bolahenk Nuri Bey'in Buselik Ayin-i Şerifi eşliğinde gerçekleştirilen Semâ Mukâbelesi,, tasavvuf musikisinin seçkin örneklerini katılımcılarla buluşturdu.

Hazreti Mevlâna'nın öğretilerinden ilham alan semâ geleneği, musiki ve ritüelin uyumuyla sahneye taşınırken, program manevi atmosferiyle izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

EBRU ATÖLYESİNDE RENKLER SUYLA BULUŞTU

Reyhan Okumuşlar yürütücülüğünde gerçekleştirilen Ebru Atölyesi, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatını deneyimlemek isteyen katılımcıları ağırladı.

Kitre ile yoğunlaştırılmış su üzerine özel fırçalarla serpilen boyaların oluşturduğu desenler, uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı. 'Renklerin su üzerinde dansı' olarak tanımlanan ebru sanatının temel tekniklerini öğrenen katılımcılar, her biri kendine özgü desenlerden oluşan çalışmalar hazırlayarak bu köklü sanatın inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu.