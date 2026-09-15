Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, okula dönüş sürecinde uyku, beslenme ve hijyenin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklar yeniden okul temposuna dönerken, uzmanlar özellikle ilk 30 güne dikkat çekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan, bu dönemin yalnızca derslere uyum değil, aynı zamanda çocukların bağışıklık sistemi açısından da kritik bir süreç olduğunu belirtti. Dr. Doğan, okulun ilk haftalarında çocukların kalabalık sınıflar, servisler, yemekhaneler ve ortak kullanım alanlarında çok sayıda kişiyle yakın temasa geçtiğini, bu nedenle üst solunum yolu ve gastrointestinal enfeksiyonların daha sık görülebileceğini ifade etti.

'UYKU VE BESLENME BAĞIŞIKLIĞIN TEMELİDİR'

Çocukların bağışıklığını desteklemede tek bir besin ya da üründen mucize beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve kahvaltının atlanmaması gerektiğini söyledi. Yaz tatiliyle bozulan uyku düzeninin okul başladıktan sonra hızla yeniden kurulması gerektiğini belirten Doğan, yaşa uygun ve yeterli uykunun hem okul uyumu hem de gün içindeki enerji düzeyi için önemli olduğunu kaydetti.

AİLELERE 6 MADDELİK ÖNERİ

Dr. Murat Doğan, okulun ilk ayında ailelerin şu başlıklara dikkat etmesini önerdi:

Uyku ve uyanma saatlerini düzenli hale getirmek

Kahvaltıyı atlamamak, dengeli beslenmeyi sürdürmek

Su tüketimini takip etmek

El yıkama alışkanlığını güçlendirmek

Öksürme ve hapşırmada ağız ve burnu kapatma alışkanlığı kazandırmak

Ateş, halsizlik, kusma, ishal ve solunum yolu belirtilerini yakından izlemek

Vitamin ve mineral takviyelerinin dengeli beslenmenin alternatifi olmadığını belirten Doğan, önceliğin her zaman sağlıklı yaşam alışkanlıkları olması gerektiğini ifade etti. Çocuğun bireysel ihtiyacı varsa, destek ürünleri konusunda mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini söyledi.

'HER HASTALIK BAĞIŞIKLIK ZAYIFLIĞI ANLAMINA GELMEZ'

Okul döneminde çocukların zaman zaman hastalanmasının tek başına bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmediğini de vurgulayan Doğan, özellikle tekrarlayan ya da ağır seyreden enfeksiyonlarda çocuk hekimi değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirtti. Dr. Doğan, 'İlk 30 günü doğru yönetirsek bütün eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapabiliriz' diyerek ailelere sağlıklı alışkanlıklar konusunda çağrıda bulundu.