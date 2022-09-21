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Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi...
MAGAZİN
21.09.2022, 09:38
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#hızlı
#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
#Sinan Bengier
#şen
#kadın istihdamı
#türkiye
#benzin
#derslik
#fatih sultan mehmet
#itfaiye
#saç
#şehit
#Miss World
#HSYK
#eylem
#istanbul
#deniz baykal
#CHP
#fenerbahçe
#kredi kartı