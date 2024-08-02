Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Ormandaki Kulübe Yaz Sezonu'nu "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" adlı oyunla açtı. Balat Atatürk Ormanı'nda sergilenen oyunu yıldızların altında izleme keyfi yaşayan sanatseverler, oyuncuyu ayakta alkışladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonuyla birlikte tiyatro keyfini açık havaya taşıdı. Ağustos ayıyla birlikte, Balat Atatürk Ormanı’nda bulunan Ormandaki Kulübe’de başlayan sezonda hem Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun beğenilen oyunu ‘Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ hem de konuk tiyatroların oyunları seyirciyle buluşacak.

Tiyatroseverlere eşsiz bir deneyim sunan Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde yaz sezonu, "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" ile açıldı. Yoğun ilgi gören oyunu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Belediye Meclis Üyeleri Günce Çelik, Ata Erk Şanlı ve Salih Güleç de izledi.

İskoç yazar Gary McNair'in kaleme aldığı, Cansu Aybaş'ın Türkçeye çevirdiği ve Güray Dinçol'un yönettiği tek kişilik oyunda, İbrahim Ersoylu etkileyici performansıyla göz doldurdu.

Oyun, işçi sınıfından kumarbaz bir dedenin torununa bırakabileceği mirasın ne olabileceği sorusunu, sıradan insanların gözünden yanıtlıyor. 1966 Dünya Kupası'nda bahis oynayarak servet kazanan kumarbaz Archie'nin hikâyesini torunu Gary'nin ağzından anlatan eser, dram ve komediyi ustaca harmanlıyor. "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu", 2, 3, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde Ormandaki Kulübe'de sahnelenecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yaz sezonu programında ayrıca birçok farklı oyun yer alıyor. Tiyatro Keyfi'nin sunduğu, Edmond Rostand'ın klasik eseri "Cyrano Rock" 10 Ağustos'ta sahnelenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "39 Basamak" oyunu 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde izleyicilerle buluşacak. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun, ünlü isimlerin rol aldığı "Ben Türkan Saylan" oyunu 31 Ağustos'ta, Tolga İskit'in tek kişilik oyunu "Kalabalık Duası" ise 14 Eylül'de seyirciyle buluşacak.