Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Sağlık Buluşmaları etkinliğinde Prof. Dr. Hakan Seçkin bel ağrısı ve bel fıtığı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, tedavi yöntemlerini anlattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, toplumda sağlık bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Sağlık Buluşmaları’nda bu yılın ilk etkinliği Acıbadem Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Hakan Seçkin’in katılımıyla düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, bel ağrısı ve bel fıtığı konularındaki doğru bilinen yanlışlar ve modern tedavi yöntemleri konuşuldu.

Bel ağrısı ve bel fıtığının sıklıkla karıştırılan rahatsızlıklar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Seçkin, bel ağrısının toplumun yüzde 80’inde görüldüğünü ve doktor başvurularının başlıca nedeni olduğunu söyledi.3

Bel ağrılarının genelde 2-6 hafta içinde geçtiğini, bazılarının ise kronikleşebildiğini kaydeden Prof. Dr. Seçkin, kas zorlanması ve yanlış ağırlık kaldırma gibi nedenlerin bel ağrısına yol açtığını vurguladı. Seçkin, doğru ağırlık kaldırma tekniğinin çömelerek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Seçkin, yaşlılık ve hareketsizliğin de bel ağrısına neden olabileceğini belirterek, bel fıtığının en ciddi bel ağrısı sebebi olduğunun altını çizdi. Seçkin bel fıtığına işaret eden ciddi belirtileri; 6 haftayı aşan bel ve bacak ağrısı, bacaklarda güç kaybı, kısa yürüyüşlerde bile uyuşukluk ve yorgunluk olarak sıraladı. Prof. Dr. Hakan Seçkin, bu gibi durumlarda uzman bir doktora başvurulmasını tavsiye etti.