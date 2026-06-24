Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların dönem boyunca hazırladığı el emeği eserler, beğeniye sunuldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla sürdürdüğü eğitimlerde bir dönem daha tamamlandı. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kursları tamamlayan Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi kursiyerleri; iğne oyası, örgü, dikiş, akrilik boya resim ve el nakışından oluşan eserlerini sergiledi.

Nilüfer Belediyesi Çalı Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen serginin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Alper Sezgin Çiftçi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nin 2017 yılındaki açılış sürecini hatırlatarak, merkezin verimliliğine dikkat çekti. Bir binayı inşa etmekten ziyade içindeki faaliyetlerin sürekliliğinin önemini vurgulayan Erman, 'Merkezimiz, emek veren çalışma arkadaşlarımız ve sizlerin sahip çıkması ile çok verimli oldu. Bir yeri açmak, dört duvar örmek önemli değil; orayı yaşatacak olan kullanıcıların sahiplenmesidir. Burayı çocuğunuzla, torunlarınızla aktif olarak kullandığınız için hepinize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kadın ve çocuk akademilerinin sadece el becerisi kursu düzenlenen yerler olmadığını belirten Erman, bu merkezlerin asıl amacının kadınların donanımını artırmak olduğunu belirterek, 'Bizim için önemli olan bir kadının, bir annenin çok daha fazla donanıma sahip olmasıdır. Erişemediği sosyal, psikolojik ve akademik desteklere ulaşabilmesidir. Bu alanlardaki eksiklerimizi de tamamlayarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz' dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezerek, kadınların dönem boyunca hazırladığı çalışmaları inceledi. Ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplayan eserlerin oluşmasında emeği geçenlere program sonunda teşekkür edildi.