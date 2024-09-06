Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan hemen önce, 1350 ihtiyaç sahibi öğrenciye çanta ve kırtasiye seti armağan etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrenciye destek oluyor. Nilüfer’de ikamet eden ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören ihtiyaç çocuklara çanta ve kırtasiye seti hediye eden Nilüfer Belediyesi böylece yeni dönem öncesinde, öğrencilerin okuldaki temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı kırtasiye desteği kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl toplamda bin 350 ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye eden Nilüfer Belediyesi, bir nebze de olsa ailelere destek sağlamış oluyor.