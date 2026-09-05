NG Afyon Motofest 2026, üçüncü gününde de binlerce sporseveri ve müzik tutkununu Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde buluşturdu. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerin ardından gece, Selin Geçit, Pentagram ve Ceza'nın sahne performanslarıyla müzik şölenine dönüştü.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon Motofest, beş günlük programının üçüncü gününde de ziyaretçilerine spor, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşattı. Beş gün boyunca 14 konser ve 50'ye yakın etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin üçüncü gününde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, gün boyunca farklı etkinliklere, akşam saatlerinde ise birbirinden güçlü sahne performanslarına ev sahipliği yaptı. Festival alanını dolduran binlerce müziksever, Selin Geçit, Pentagram ve Ceza'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, üçüncü gün pop, rock, metal ve rap müziğin farklı türlerini aynı sahnede buluşturdu.

SELİN GEÇİT'TEN ENERJİK SAHNE PERFORMANSI

NG Afyon Motofest 2026'nın üçüncü gününde sahne alan ilk isim Selin Geçit oldu. Genç sanatçı, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla festival ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Selin Geçit'in sahneye çıkmasıyla birlikte festival alanındaki hareketlilik ve müzik coşkusu artarken, genç sanatçı performansı boyunca dinleyicileriyle güçlü bir iletişim kurdu. Şarkılarına eşlik eden müzikseverler, konser boyunca festival atmosferinin tadını çıkardı. Sahne enerjisiyle dikkat çeken Selin Geçit, performansının sonunda festival alanından büyük alkış aldı.

PENTAGRAM'DAN AFYONKARAHİSAR'DA METAL RÜZGARI

Gecenin ilerleyen saatlerinde NG Afyon Motofest sahnesi, Türkiye'nin rock ve metal müziğinin öncü gruplarından Pentagram'a ev sahipliği yaptı. Pentagram'ın sahneye çıkmasıyla birlikte festival alanında metal müziğin güçlü ritimleri yankılandı. Grubun sevilen eserlerine binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik ederken, güçlü gitar riffleri ve yüksek sahne enerjisi geceye damga vurdu. Yıllara yayılan müzik kariyerinin sevilen parçalarını NG Afyon Motofest ziyaretçileriyle buluşturan Pentagram, rock ve metal müzik tutkunlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

CEZA İLE MOTOFEST'TE RAP COŞKUSU

NG Afyon Motofest'in üçüncü gününde sahne alan bir diğer isim ise Türk rap müziğinin güçlü temsilcilerinden Ceza oldu. Konser öncesinden itibaren sahne alanını dolduran Ceza hayranları, sanatçının sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı. Ceza'nın sevilen parçalarını seslendirmesiyle festival alanında rap müziğin güçlü ritimleri yükseldi. Özellikle genç müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde binlerce kişi Ceza'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının arka arkaya seslendirdiği sevilen eserleriyle festival alanındaki enerji konser boyunca dorukta kaldı. Ceza'nın performansı, NG Afyon Motofest 2026'nın üçüncü gününün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Beş gün boyunca konserler ve 50'ye yakın etkinlikle devam eden NG Afyon Motofest, sporun heyecanını müziğin enerjisiyle buluşturarak Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

NG AFYON MOTOFEST 2026 KONSER PROGRAMI

Bugün: Emre Altuğ, Derya Bedavacı

Yarın: Ustalara Vefa, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz