Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Takımı, Sivas’ta düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda takım halinde beşinci oldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Halter Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 14-18 Ağustos tarihleri arasında Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyecan dolu şampiyonaya 30 ilden, 39 kulüp ve 400 sporcu katılım sağladı.

Şampiyonaya, kendi altyapısından yetiştirdiği sporcularla katılarak Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 128 puan toplayarak Türkiye beşincisi oldu.