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Güleç, çeşitli kültürlerden eserleri repertuarına ekleyerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.

Murat Aydemir’in düzenlemelerini yapıp tanbur ve lavta, Taner Sayacıoğlu kanun, Volkan Ertem viyolonsel, Türker Çolak ise ritim sazıyla Güleç’e albümünde eşlik etti.

Bursalı Klasik Türk Müziği yorumcusu Neval Güleç, yeni single’ı ‘İlkyaz’ı yayınlandı. BURSA (İGFA) - Azerbaycan Halk Mahnısı ‘Girdim Yârın Bahçasına’ ve Dede Efendi’nin ‘Yine Yeşillendi Dağlar Çemeni’ eserlerini içeren ‘İlkyaz’, Z müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.