Öte yandan, organizasyona desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından, Nev Sağlık Grubu’na plaket takdim edildi.

Geleneksel sünnet şöleni, ailelerin de katılımıyla Merinos Parkı’nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren Nev Sağlık Grubu, 700 çocuğun sünnet işlemlerini başarıyla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Nev Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi.

Nev Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren Nev Sağlık Grubu, 700 çocuğun sünneti kapsamındaki cerrahi süreci, hastane ortamında başarıyla tamamladı.

Nev Sağlık Grubu’ndan toplu sünnet şölenine tam destek Nev Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren Nev Sağlık Grubu, 700 çocuğun sünneti kapsamındaki cerrahi süreci, hastane ortamında başarıyla tamamladı