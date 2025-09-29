Bozkırın son tezenesi olarak gönüllerde taht kuran Türk Halk Müziği’nin usta ismi Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında Çiğli’de büyük bir sevgi ve özlemle anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkülerle Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi”, Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Etkinliğe Çiğli halkının yanı sıra muhtarlar, belediye meclis üyeleri, ilçe kadın kolları, İzmir Kırşehirliler Dernek Başkanı Mustafa Çanakçı, İzmir Çankırılılar Dernek Başkanı ve Çankırı Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Naci Karakuş, Çiğli Çorumlular Dernek Başkanı Veli Salgım da katılarak bu anlamlı geceye ortak oldu.

NEŞET ERTAŞ’A DUYGUSAL SELAM

Türkülerin ustası Ertaş’ın hayat yolculuğu, büyük aşkı Leyla’ya olan sevdası, babası Muharrem Ertaş ile atışmaları ve sanat yaşamına dair kesitlerin aktarıldığı gecede salonda duygusal anlar yaşandı. Katılımcılar, kimi zaman gözyaşlarını tutamadı, kimi zaman da Ertaş’ın türkülerinde kendini buldu. Gecenin sonunda ise usta sanatçının hareketli türküleri hep bir ağızdan söylendi. Salonda bulunanlar türküler eşliğinde halaylar çekip oynayarak, Ertaş’ın anısını coşkuyla yaşattı. Çiğli’deki bu özel gece, “Bozkırın Tezenesi”nin türkülerle yaşatılmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

BAŞKAN YILDIZ: “BOZKIRIN TEZENESİ’NİN TÜRKÜSÜ ÇİĞLİ’DE HİÇ SUSMAYACAK”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuşmasında büyük ustayı saygı ve minnetle andı; Yıldız, “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, sadece bir sanatçı değil, Anadolu’nun sesi, gönüllerin tercümanı ve halkımızın ortak hafızasıdır. O, sazıyla söze can vermiş, türkülerle hem acılarımızı hem sevinçlerimizi dile getirmiştir. 13 yıl önce aramızdan ayrılmış olsa da eserleriyle hala yanımızda, yüreğimizde yaşamaktadır. Neşet Ertaş, hayatı boyunca halkının yanında olmuş, hiçbir zaman halkından kopmamış, onların derdini dert edinmiş, mutluluğunu mutluluk bilmiştir. Bizler de Çiğli’de, böylesine büyük bir değeri unutmadığımızı, onun mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştığımızı göstermek istedik. Bu gecede gördük ki Neşet Ertaş’ın türkülerine olan sevgi asla azalmıyor, bilakis her geçen yıl büyüyor. Onun hatırası, gönüllerdeki yeri ve bıraktığı eşsiz miras sonsuza dek yaşayacak. Çiğli olarak bu emaneti yaşatmaya devam edeceğiz.”