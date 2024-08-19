Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ritim Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Atölyeye katılan kursiyerler, sahip oldukları ancak farkında olmadıkları müzikal becerileri keşfetme fırsat buldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin ‘Osmangazi Atölyelerde Buluşuyor’ projesi kapsamında açmış olduğu Ritim Atölyesi, Bursalı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Gökdere Kültür Merkezi’nde açılan atölyeye katılan vatandaşlar, Müzik Öğretmeni Enes Şahin’den 6 hafta boyunca eğitim aldı. Kursiyerler, ritim enstrümanları ve perküsyon aletleriyle teknik ve doğaçlama çalışmalar yaparak ritim çalmayı öğrendi. 1,5 ay süren eğitimlerin ardından kursa katılanlar hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olarak kursu tamamladı. Ritim Atölyesi’ni başarıyla bitiren kursiyerler için Gökdere Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Kursiyerler sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in elinden aldı.

Ritim Atölyesi’nde eğitimlerin oldukça eğlenceli geçtiğine vurgu yapan Müzik Öğretmeni Enes Şahin, “Osmangazi Belediyesi tarafından açılan yaz atölyelerinde, 6 haftalık programlardan oluşan eğitimleri tamamladık. Ritim atölyesine katılan kursiyerlerimiz eğitiminin sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı. Biz 6 haftalık eğitim sürecinde, her hafta 2 oturumdan oluşan atölyeler gerçekleştirdik. Daha çok ritim enstrümanları ve perküsyon aletleriyle teknik çalışmalar yaptık ve doğaçlamalar üzerine yoğunlaştık. Son hafta ise performansları ortaya çıkartmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Sertifika töreninden önce kursiyerlerimiz mini bir konser verdi. Atölyeye katılanlar kursiyerler, bizimle geçirdikleri süreçten oldukça keyif aldı” dedi.

Ritim Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerler, bu imkanı kendilerine sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.