Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa turizmine katkı sağlamak için önemli adımlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in EMITT 2025 kapsamında 15 ülkeden 35 tur operatörünü Bursa'da ağırladığı programı kaleme aldı.BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in kaleme aldığı köşe yazısı...

Doğa turizmi, dağ turizmi, deniz turizmi, tarih turizmi, inanç turizmi…

Sanayisi kadar turizm konusunda da öne çıkması gereken Bursa’nın yerli ve yabancı turizmin kalkınmasına ihtiyacı var.

Bunu yıllardır yazılarımızda kaleme aldık.

Turizm konusunda emin adımlar atılmasını istedik Bursamız için.

Tanıtım, reklam olmazsa Bursa turizmi canlanmaz, hareketlenmez.

Geçtiğimiz yıllarda Bursa billboardlarında Kapadokya’nın reklamlarını gördük. Bursalıları Kapadokya’ya davet eden reklamlar…

Peki, Bursa turizmine katkı sağlamak, tanıtımını yapmak için herhangi bir ilde billboard reklamı gördünüz mü?

Ben hemen hemen tüm illeri dolaşan biri olarak görmedim.

Önceki dönemde Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı yapan bürokrata turizm konusunda Bursa’nın tanıtıma ihtiyacı olduğunu söylediğimde, “Otelcileri mi zengin edeceğiz. Neden yapalım?” cevabıyla karşılaştığımda şok olmuştum.

Bursa’nın turizmine katkı sağlamak için atılan adımlar, sadece otelcileri zengin etmiyor. Bursamıza gelen her bir turist, mutlaka Kapalı Çarşı’ya gidip alışveriş yapıyor, İskender, pideli köfte, İnegöl köftesini yiyor, esnafa para kazandırıyor.

Göreve 10 ay önce gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in atacağı adımları merak ediyorduk.

2024 yılında malum yerel seçim olduğu için, 2024 yılı bütçesi önceki dönem belediye başkanları tarafından seçimde harcanmıştı.

2025 yılında çalışmaların daha da hareketleneceğini bekliyorduk.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, o adımlardan biri olan turizm konusuna el atarak bizleri yanıltmadı.

Dün, 15 ülkeden turizm sektörü temsilcilerini Bursa’ya getirdi Başkan Bozbey.

Bursa’nın turizmde hakkı olan ve yıllardır alınamayan payını, yeni pazar ve tanıtımlarla şehrimize kazandırmak için EMITT 2025 kapsamında 15 ülkeden 35 tur operatörünü ağırladı Başkan Mustafa Bozbey.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Bozbey, turizm profesyonelleriyle bir araya gelerek kentin eşsiz tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini paylaştıklarını, şehrimizi dünya turizminde hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Bozbey’in ikinci durağı ‘Unesco Dünya Mirasları Rekortmen Gezginler Söyleşisi’ydi.

Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bin iki noktayı ziyaret ederek dünya rekoru kıran Dünya Miras Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege ve Nihal Ege katılmıştı.

8500 yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Bursa’nın, yemekleri, tarihi ve doğal güzellikleri gibi birçok yönüyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini hedeflediklerini kaydetti Başkan Bozbey.

Başkan Bozbey’in açıklamalarında önem detaylar da vardı;

“2014 yılından bu yana Cumalıkızık, Sultan Türbeleri ve Hanlar Bölgesi ile Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyoruz. Fakat kentin tanıtımında UNESCO amblemi kullanılmamış. Bu etkinlik sayesinde eksikliğimizi fark ettik. Hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını gösteren amblemleri kentin farklı noktalarına yerleştireceğiz. Bursa’nın UNESCO üyeliğini ön plana çıkaracağız. Turistlerin de bir tarih başkentini ziyaret ettiklerinin farkına varmalarını sağlayacağız. Böylece turistlerin Bursa’da daha çok vakit geçirmesini, geceleme süresinin artmasını hedefliyoruz.”

İşte Başkan Mustafa Bozbey’den beklediğimiz adımlar…

Turizm cenneti Bursamıza turistlerin akın akın gelmesini temenni ediyoruz.

Sağlıklı ve esen kalın…