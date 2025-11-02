Muğla'nın kültür, sanat ve gece hayatının öne çıkan markalarından biri olan Mabolla, 50. Yıl Sanat Etkinlikleri kapsamında Kasım ayında dopdolu bir program takvimiyle sanatseverlerle buluşuyor. Hem yerel hem de ulusal sanatçıların katılacağı etkinlikler, Kasım boyunca dikkatleri üzerine çekecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Mabolla Center ve MabollaSaloon'da, Kasım ayında birbirinden renkli etkinliklerle şenlenecek.

Kasım'ın ilk haftası 2 Kasım'da Center'da Ferhat Aydın'ın Bar Psikoloğu ile başlayan etkinlikler, 5 Kasım'da ünlü komedyen Alpay Erdem'in stand-up gösterisi ile devam edecek. Ayrıca 5 Kasım'da Umut Kaya da Saloon'da sahne alacak.

MabollaSaloon'da 13 Kasım'da Doğan Duru ile rock tutkunları bir araya gelirken, 19 Kasım'da Bulutsuzluk Özlemi efsanesi sahne alacak ve 27 Kasım'da ise İkiye On Kala, hayranları ile buluşacak.

KADINLARA ÖZEL BİR ETKİNLİK: ONLY GİRLS

Kadınlara özel bir etkinlik olan ve ilki 22 Ekim'de gerçekleşen OnlyGirls, 25 Kasım'da yeniden düzenlenecek.

20 Kasım'da ise Felekten Bir Gece adlı özel etkinlik, gece hayatına dair eğlenceli bir alternatif sunacak.

50. Yıl Sanat Etkinlikleri dışında ayrıca Mabolla Center'da 12 Kasım'da Began, 'Başka Şeyler' programıyla sahne alacak. Ay sonuna doğru, 26 Kasım'da ise Ustalara Saygı programı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ayrıca her hafta Salı ve Perşembe günleri, Gizem Mabolla Center'da sahne alırken, Cuma ve Cumartesi akşamları Began, Saloon'da sahneye çıkıyor.