Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri HPV aşı uygulaması devam ediyor.MUĞLA (İGFA) -Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı çalışmaları devam ediyor.

HPV Aşısı ilk etapta Muğla il sınırları içinde ikamet eden, ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu için sosyal yardım alan ailelerin ve yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz HPV Aşısından faydalanan Ayşegül Uysal, HPV aşısı uygulamasının kadınlar için çok daha önemli olduğunu belirterek, uygulama için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı da, "Ülkemizde ve dünyamızda bilinen kanser türlerinin başında olan rahim ağzı kanserini önlemek için belediyemizce çalışmalara başladık. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatlarıyla HPV aşımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. 3 dozdan oluşan ve büyük öneme sahip olan bu aşının toplam maliyeti yaklaşık 10 bin TL. Kadınların yararlanacağı HPV aşısı için Muğla’da bulunan özel hastanelerle protokollerimizi imzaladık. Bu sayede vatandaşlar başvuruları kabul edildikten sonra özel hastanelerin acil bölümünde aşılarını yaptırabilirler” diye konuştu.