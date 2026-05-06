Bursa'da Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi Rabia Alabay'ın ikinci kişisel sergisi, sanatseverleri zihinsel bir yolculuğa davet ediyor.

BURSA (İGFA) -Mudanya Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rabia Alabay'ın 'What's In My Head' adlı ikinci kişisel sergisi, üniversitenin sergi alanında açıldı. Açılışa Rektör Ahmet Kesik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sanatçının iç dünyasını ve zihinsel süreçlerini odağına alan sergi, izleyicilere alışılmış anlatıların dışında bir deneyim sunmayı hedefliyor. Rabia Alabay, sergiyi; düzenli düşünceler ve doğrusal hikâyelerden ziyade 'kırık imgeler, yarım kalmış cümleler ve tekrar eden duyguların akışkan bütünü' olarak tanımladı.

Sergide yer alan eserlerde, düşüncenin doğrusal ilerlemediği; aksine geri dönen, parçalanan ve sürekli yeniden üretilen bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Eserlerde duyguların ve imgelerin iç içe geçtiği, sessizlik ile yoğunluğun birlikte var olduğu bir atmosfer dikkat çekerken, 'içerisi' kavramı sabit bir mekân olmaktan çıkarılarak sürekli değişen ve tamamlanmamış bir varoluş alanı olarak yeniden yorumlandı.