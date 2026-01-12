Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mudanya Devlet Hastanesi'nde stant açılarak vatandaşları bilgilendirirken, erken tanının da önemine vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mudanya Devlet Hastanesi'nde toplumda farkındalık oluşturmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla stant faaliyeti düzenlendi.

Etkinlikte kadınlara, serviks kanserinin erken tanı ve düzenli tarama programlarıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlatıldı.

Sağlık çalışanları, tarama programlarının önemini vurgulayarak 30-65 yaş grubundaki kadınları ücretsiz serviks taramalarını yaptırmak üzere KETEM'e başvurmaya davet etti.

Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, kadınlara 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV-DNA testi ile tarama yapıldığını anımsatarak, ilçede eski hastanenin olduğu yerde bulunan Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yer alan KETEM'de HPV-DNA tarama testinin 'ÜCRETSİZ' olarak yapıldığını duyurdu.

Serviks kanseri taramasına ek olarak Sağlık Hayat Merkezi'mizde 40-69 yaş arası kadınlarımıza yönelik mamografi ile meme kanseri taraması ve 50-70 yaş arası hem erkek, hem de kadınlara yönelik Gaitada Gizli Kan (GGK) testi ile kalın bağırsak kanseri taramasının da ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini belirten Müdürlük yetkilileri, 'Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarır' mesajını yineledi.