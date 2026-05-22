Mudanya Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan 'Taş Tablo Sergisi', Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Hümeyra Karaca rehberliğindeki kursiyerlerin eserleri 25 Mayıs'a kadar ziyaretçiye açık kalacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve HEM Müdür Vekili Erol Dündar Deveci ile kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

EL EMEĞİ TAŞ TABLOLAR BEĞENİ GÖRDÜ

Usta öğretici Hümeyra Karaca rehberliğinde hazırlanan taş tablo çalışmaları, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluştu. Sergide yer alan eserler ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, sanatsal üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin toplum üzerindeki olumlu etkileri vurgulanarak, bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. Taş tablo çalışmalarının Türkiye'de nadir uygulanan bir sanat alanı olduğunu belirten eğitimciler, serginin bu yönüyle ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

