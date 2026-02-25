Mudanya Devlet Hastanesi'nde normal doğumu teşvik etmek ve anne adaylarına daha konforlu bir doğum süreci sunmak amacıyla 3 adet TDL (Travay-Doğum-Loğusa) odası hizmete alındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığını merkeze alan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanede, normal doğumu teşvik etmek, anne adaylarını bilinçlendirmek ve sezaryen oranlarını azaltmak amacıyla 3 adet TDL (Travay-Doğum-Loğusa) Odası hizmet vermeye başladı.

Travay, doğum ve lohusalık süreçlerinin aynı odada yürütüldüğü TDL odaları; anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu, güvenli ve destekleyici bir ortamda geçirmesi için özel olarak tasarlandı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Yavuz Erkal, gebenin hareket özgürlüğünü destekleyen düzenlemelerin yer aldığı odalarda, refakatçi eşliğinde daha sakin ve ev ortamına benzer bir atmosfer sunulduğunu belirtti. Uzm. Dr. Erkal, bu sayede 'anne dostu' sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda hastanede anne memnuniyetinin de artırıldığını söyledi.