Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kitap Fuarı, 3-7 Eylül 2025’te "Adalet: Hak mı, Hukuk mu?" temasıyla kitapseverleri buluşturacak. Mütareke Meydanı’nda gerçekleşecek fuar, 40’tan fazla yayınevi ve Ahmet Ümit, Şengül Hablemitoğlu, Murat Ağırel gibi isimlerle kültür ve sanat şöleni sunacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 Eylül’de saat 14:00’te yayınevi stantlarının açılışıyla başlayacak 7. Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı’nda saat 18:00’deki törenle resmiyet kazanacak.

5 gün boyunca söyleşiler, imza günleri, çocuk atölyeleri, açık mikrofon etkinlikleri, konserler ve film gösterimleriyle dolu bir program sunacak.

Fuar; Ahmet Ümit, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Mustafa Balbay, Melis Alphan, Tuluhan Tekelioğlu gibi 50’den fazla yazar, akademisyen, gazeteci ve siyasetçiyi ağırlayacak. 40’ın üzerinde yayınevi de kitapseverlerle buluşacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fuarın, edebiyatın ve düşüncenin gücüyle adalet kavramını tartışmaya açacağını belirterek, "Adalet, sadece hukuk değil; toplumsal yaşam, sanat, çevre ve çocukların geleceğinin merkezindedir. Mudanya’yı kültür ve sanatın merkezi yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm kitapseverleri bu açık hava fuarına bekliyoruz" diye konuştu.