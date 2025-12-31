Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, hekim muayenesi ve reçete katılım paylarında düzenlemeye gidildi. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan 'Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte muayene ve reçete katılım paylarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Yapılan değişikliğe göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilen hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Diğer sağlık hizmeti sunucularında ise katılım payları yeniden belirlendi.

Buna göre; ikinci ve üçüncü basamak kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerinde muayene katılım payı 26 TL olurken, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında bu tutar 60 TL olarak uygulanacak.

Aile hekimleri tarafından sevk edilen hastaların hekim ve diş hekimi muayenelerinde ise belirlenen katılım payı yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek.

Bu arada söz konusu tebliğde reçetelere ilişkin katılım payları da güncellendi.

Buna göre her bir reçete için; üç kutuya kadar temin edilen ilaçlarda 3,76 TL, üç kutuyu aşan her bir ilave kutu için ise 1,25 TL katılım payı alınacak. Enjektabl formlar, serumlar, beslenme ürünleri ve majistral ilaçlar ise kutu sayısına bakılmaksızın bir kutu olarak değerlendirilecek.

Söz konusu düzenlemelerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.