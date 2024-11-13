Kazakistanlı dört sanatçının, ülkelerinin mistik kültürünü yansıttıkları eserlerin yer aldığı Modern Kazak Sanat Sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Miras tarafından restore edildikten sonra İBB Kültür tarafından kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Metrohan’da, 11 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Vizyonu bulunduğu coğrafyalara da taşıyan şirket, 2022 yılında Kazakistan’da Anadolu Efes Art Space platformunu hayata geçirdi. Pandemi döneminde yapılan araştırmalara göre sanat galerilerinin dünya çapında yüzde 70’in üzerinde gelir kaybına uğramasıyla birlikte sanat alanına olan destekler arttı.

UNESCO verilerine göre bu dönemde kültür-sanat sektöründe 10 milyona yakın insan da işsiz kaldı. Anadolu Efes Art Space platformu da bu bağlamda pandemi döneminin ardından Kazakistan’da genç yeteneklere ve dezavantajlı sanatçılara destek olmak amacıyla kuruldu.

Anadolu Efes Art Space platformu kapsamında Kazakistan’da 2,5 yıl içinde 21 sergiye ev sahipliği yapıldı. Genç yeteneklerin ve dezavantajlı sanatçıların sergilerinin yer aldığı platform, şimdi de İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Kazakistanlı dört sanatçı, Sh. Guliyev, G. Askarova, A. Amirkhanova ve A. Malaeva’nın eserleri 11 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metrohan’da sergilenecek. Kazakistan’ın mistik ve zengin kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.