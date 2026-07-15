Yıldız Şermet'in 'Çizginin Tabiatı III' sergisi, 26 Temmuz'a kadar Ahmetçe Köyü'ndeki 3 Dükkan Artı'da sanatseverlerle buluşuyor. Minyatür sanatını üç boyutlu formlara taşıyan seçkide sanatçının güncel ve eski çalışmaları yer alıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Sanatçı Yıldız Şermet'in 'Çizginin Tabiatı III' başlıklı sergisi, 26 Temmuz'a kadar Kaz Dağlarının eteklerindeki Ahmetçe Köyü'nde yer alan 3 Dükkan Artı'da sanatseverlerle buluşuyor.

3 Dükkan Artı'nın ikinci sergisi olarak düzenlenen seçkide, sanatçının önceki sergilerinden seçilen eserlerin yanı sıra son dönem çalışmaları da yer alıyor. Uzun yıllardır seramik, tekstil ve plastik sanatlar alanlarında üretim yapan Şermet, minyatür sanatı üzerine yürüttüğü araştırmaları üç boyutlu çizgisel formlara dönüştürüyor.

Sergide çivilerden oluşturulmuş bulutlar, çengelli iğnelerden yapılmış minareler ile toplu iğneler ve ahşap parçalarından kurgulanmış kubbeler izleyiciyle buluşuyor.

Gündelik malzemeleri sanatsal bir anlatıma dönüştüren sanatçı, minyatür sanatının çizgisel dünyasıyla çağdaş sanat arasında özgün bir bağ kurarken; çizgiyi hafıza, aidiyet ve kültürel sürekliliğin taşıyıcısı olarak yeniden yorumluyor.