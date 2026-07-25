Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Cesur Balık' adlı tiyatro gösterisi, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda minik izleyicilerle buluştu. Mor ışık kukla tiyatrosu tekniğiyle sahnelenen gösteri, eğlenceyi ve eğitici mesajları bir araya getirerek çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı. Merakı ve öğrenme isteğiyle çıktığı yolculukta pek çok macera yaşayan küçük bir balığın hikâyesini konu alan oyun, minik tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Çocuklara merak etmenin, öğrenmenin ve cesur adımlar atmanın önemini eğlenceli bir sahne diliyle aktaran gösteri, renkli sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle beğeni topladı. Karanlık sahnede mor ötesi ışık altında gerçekleştirilen, karanlıkta parlayan kukla performansları görsel zenginliğiyle dikkat çekti. Renklerin ve ışığın dans ettiği etkileyici atmosfer, çocuklara hem eğlenceli hem de farklı bir tiyatro deneyimi sundu.

Oyunda Cesur Balık'ın çıktığı yolculuk üzerinden doğaya duyarlılık, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemi vurgulanırken, kahramanın yaşadığı değişim ve olgunlaşma süreci çocuklar ile ailelerin beğenisini kazandı. Oyun; empati, sorumluluk bilinci, dürüstlük, güven, sevgi ve dostluk gibi değerleri güçlü bir anlatımla izleyiciye aktararak eğlendirirken öğretti.

Ailelerden tam not aldı

Yönetmenliğini Caner Karadağ'ın üstlendiği, tek perdeden oluşan ve yaklaşık 40 dakika süren çocuk oyunu, Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencilerine özel sahnelendi. Müzikleri, mizahi diyalogları ve renkli karakterlerle zenginleşen gösteri, çocuklardan büyük ilgi görürken, ailelerden de tam not aldı. Tiyatro salonunu dolduran izleyiciler, Keçiören Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.