Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, U-16 Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibini Büyükşehir Belediyesi’nde konuk etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Antrenör Selçuk Erdoğan, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve genç U-16 Milli Takımı oyuncularını misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada Erciyes’teki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin en önemli projelerinden birisi olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz gerçekten, yurt dışında da çok yer gördüm, bizim en önemli projelerimizden biri. Bunu sadece Kayseri’mize özgü değil, Türkiye’mize bir kazanım sağlamak adına hayata geçirdik ve korumaya, üzerine de titremeye devam ediyoruz. Çünkü kaynaklarımız sınırsız değil. Gereksiz yere bu kaynaklarımızın israfını önlememiz lazım. Oradaki kapalı yüzme havuzumuzla, yine spor salonumuzla, fitness merkezimizle, otel ortamlarımızla kışın ayrı bir güzel yasın ayrı bir güzel” diyerek 6 adet olan futbol sahasının 8’e çıkacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç bir hekim gözüyle bin 850-2 bin metre rakımın oksijenizasyonu sağlamak adına en önemli seviye olduğunu dile getirdi.

Kayseri’yi huzurlu ve güvenli bir şehir olarak niteleyen Büyükkılıç, Kayseri’nin gerçekleştirdiği spor faaliyetleri ile ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan bir şehir olduğunu da vurguladı. Büyükkılıç ayrıca, 22 Eylül’de Uluslararası Yarı Maratonu’nun yapılacağını da duyururken, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, “Her yerde beldeler dâhil, yüzlerce halı sahalarımız var, Kayserispor gibi değerimiz var. Teşekkür ediyorum” dedi.

TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ise Başkan Büyükkılıç’a başkanlıktan öte ağabeylik yaptığı için teşekkürlerini iletti.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da övgü dolu sözlerle Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde uluslararası bazda turnuva yapılacağını hatırlatarak, “Romanya ile ayın 14’ünde maçımız var, 16 ve 18’inde Portekiz ve Danimarka ile maçlarımız da var. Yüksek İrtifa’dan bahsedince uluslararası turnuva oynanacak” dedi.

Nazik ziyaretleri ve adına hazırlamış oldukları 38 numaralı ay yıldızlı forma için kendilerine teşekkür eden Büyükkılıç, ziyaretçi sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’a ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.