Büyükşehir’in Millet Bahçesi’nde düzenlediği hemşehri buluşmaları Kafkas ve Karadeniz kültür akşamıyla devam etti. Yöresel oyunlar, lezzetlerin yanı sıra yöresel müziklerle dolu geçen geceye vatandaşlar akın etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hemşehri buluşmaları 7’den 70’e tüm Sakaryalıları Millet Bahçesi’nde buluşturuyor. Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen hemşeri buluşmaları Kafkas ve Karadeniz kültürünü Millet Bahçesi’ne getirdi.

Yöresel ürünler ilgi gördü

Sakaryalıların Millet Bahçesi’ne akın ettiği hemşehri buluşmasında yöresel dernek stantları yoğun ilgi gördü. Keşkek’ten fındığa, Çerkez peynirinden Rize çayına kadar birçok yöresel ürün Millet Bahçesi’ne gelen ziyaretçilere sunuldu. Yöresel yemeklerinde yapıldığı stantlarda ziyaretçiler Kafkas ve Karadeniz mutfağının en güzel ürünlerini satın alma imkanı buldu. Millet Bahçesi’nde stant açan kültür dernekleri vatandaşlara yöresel ürünler ikramında da bulundu.

Alkış topladı

Millet Bahçesi’nin dolduğu akşamda Kafkas ve Karadeniz müzikleriyle Sakaryalılar doyasıya eğlendi. Kafkas kültürünü yansıtan Çeçen, Apsına, Abaza ve Çerkes adı verilen oyunlar sahnede sergilenirken, bu sahne performansları ayakta alkışlandı. Sahne performanslarının ardından Karadeniz’in gür sesleri Akın Altınışık, Oflu Kadir ve Safa Tatoğlu sahneye çıktı. Kemençe ve tulum sesleriyle muhteşem bir atmosferin oluştuğu Millet Bahçesi’nde Sakaryalılar hep birlikte horon oynadı.

Başkan Alemdar’a ve ekibine teşekkür

Programda sahneye çıkan Sakarya’da faaliyet gösteren Samsunlular Dernek Başkanı Adnan Pala, Ordulular Dernek Başkanı Özcan Canbul, Rizeliler Dernek Başkanı Yunus Keskin, Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Yıldırım, Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Özkan Pala ve Trabzonlular Dernek Başkanı Fehmi Çelebi, programın düzenlemesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, böylesi kültürel etkinliklerin devamını diledi.