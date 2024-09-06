Küresel Migren ve Ağrı Derneği'nin 2021 yılında yayınladığı Türkiye Migren Raporu sonuçlarına göre migren hastalığının Türkiye'deki toplam ekonomik yükünün 27,9 milyar TL olarak hesaplandığını belirten Nöroloji Uzm. Dr. Gökhan Gürel, hem bireye hem de topluma bu denli zararı olan bu hastalık hakkında ülkemizde, toplumun bilgisinin ve farkındalığının yeterli olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Migrenin tüm dünyada sık görülen, kişilerin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayarak iş yaşamını, aile yaşamını, sosyal yaşamı ve eğitim yaşamını olumsuz etkileyebilen bir baş ağrısı tipi olduğunu söyleyen Nöroloji Uzm. Dr. Gökhan Gürel, migren atağı yaşayan bir bireyin çoğu zaman o günkü rutin işlerini yapamaz hale gelebileceğini belirtti.

Nöroloji Uzm. Dr. Gökhan Gürel, “Migren atakları sık tekrar ediyorsa ve kronikleşmiş ise kişinin yaşamı kabusa dönebilir ve migren nedeniyle işe, okula gidemeyen, randevularını ertelemek zorunda kalan kişiler maddi ve manevi zararlara uğramakla birlikte engelli bireyler haline gelebilirler” dedi.

Migrenin her 6-7 erişkinden birinde görülen bir beyin hastalığı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Gökhan Gürel, “Ülkemizde 13 milyondan fazla erişkinin migren hastası olduğu düşünülüyor. Kadınlarda erkeklere göre üç kat fazla görülüyor. Çocukluk çağı dahil olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Ancak en çok da üretkenliğin zirvede olduğu 50 yaş altı erişkinlerde sık görülüyor. Öyle ki 50 yaş altındaki bireylerde kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor. Üretken nüfusu engelli hale getirebilen migren, doğal olarak ciddi iş gücü kayıplarına ve tıbbi masraflara yol açarak, toplumları ağrı bir ekonomik yükle karşı karşıya

bırakıyor” ifadelerini kullandı.

BAŞ AĞRISININ MİGREN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIYOR?

Başı ağrıyan herkesin kendi kendine kolaylıkla uygulayabileceği üç soruluk bir migren testinin olduğunu şöyleyen Uzm. Dr. Gökhan Gürel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Son üç ay içinde; iki kez veya daha fazla baş ağrınız olduysa, bu baş ağrısı sizde ‘acaba doktora gitmeli miyim?' hissi uyandırdıysa, şu üç soruyu yanıtlayarak siz de migren olup olmadığınızı test edebilirsiniz: Bu baş ağrıları sırasında;

Işıktan rahatsız oluyor musunuz?

Mide bulantınız oluyor mu?

Bu baş ağrıları nedeniyle, en az bir gün işe ya da okula gitmeniz aksadı mı?

Bu üç sorunun ikisinin yanıtı bile ‘evet' ise baş ağrısının migren olma ihtimali yüzde 90'ın üzerinde ve en kısa sürede nöroloji uzmanına başvurmanızda yarar var. Ancak unutmayın, baş ağrısı olan kişilerin kesin olarak migren olup olmadıklarını söyleyebilmek, hastaların nörolog tarafından detaylı olarak değerlendirilmeleri ve migren benzeri baş ağrısı yapabilecek diğer hastalıkların dışlanmasıyla mümkündür” diyor.