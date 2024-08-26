Son günlerde mide küçültme ameliyatları ile ilgili art arda yaşanan birkaç trajik olay, bu ameliyatların ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Afyonkarahisar, İstanbul ve Antalya'da yaşanan benzer vakalar, mide küçültme ameliyatlarının ardından hastaların hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Son yıllarda hızla artan mide küçültme ameliyatları, kilo vermek isteyen birçok kişi için bir umut ışığı oldu. Ancak bu operasyonlar her zaman beklenen sonuçları vermiyor; hatta bazı durumlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Son günlerde art arda yaşanan birkaç trajik olay, bu ameliyatların ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Afyonkarahisar, İstanbul ve Antalya'da yaşanan benzer vakalar, mide küçültme ameliyatlarının ardından hastaların hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Peki bu vakaların ardındaki olası nedenleri nelerdir? Sağlık sektöründe yaşanan ihmallerin konuyla bağlantısı var mı?

AFYONKARAHİSAR'DA İKİ ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afyonkarahisar'da 52 yaşındaki Serpil Aydemir, fazla kilolarından kurtulmak için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak bu ameliyat, beklenmedik bir şekilde Aydemir'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ameliyatın ardından evine taburcu edilen Aydemir, birkaç gün sonra fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakımda kalan Aydemir, iç kanama geçirerek hayatını kaybetti.

Aydemir'in ailesi, doktorun ameliyat için gerekli önlemleri almadığını ve yaşanan sürecin ihmalden kaynaklandığını iddia ediyor. Özellikle doktorun, Aydemir'in iltihaplı romatizma gibi ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, ameliyatın risk taşımadığını söyleyerek güvence verdiği belirtiliyor. Aile, bu güvenceye rağmen Aydemir'in yaşadığı sağlık sorunlarının dikkate alınmadığını ve ölümle sonuçlanan bu süreçte ciddi ihmallerin bulunduğunu öne sürüyor.

İSTANBUL'DA GENÇ BİR HAYAT SON BULMUŞTU

İstanbul'da yaşanan bir başka trajik olay ise 19 yaşındaki Rojin Elveren'in mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi oldu. Kağıthane'de bir klinikte başladığı süreç, Bağcılar'daki bir hastanede son buldu. Ailesi, Elveren'in ameliyata uygun olup olmadığını belirlemek için yeterli testlerin yapılmadığını ve ameliyatın aceleye getirildiğini iddia ediyor. Özellikle Elveren'in küçük yaşta kalp hastası olduğu ve bu durumun ameliyat öncesinde yeterince değerlendirilmediği belirtiliyor. Aile, hastane ve doktor hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

ANTALYA'DA İNGİLİZ TURİSTİN ÖLÜMÜ

Benzer bir trajedi de Antalya'da yaşandı. İngiliz turist Emma Louise Rhodes, kilo vermek amacıyla Antalya'da bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Rhodes, iki gün sonra hayatını kaybetti. Hastane yönetimi ölüm nedenini doğal olarak belirtse de aile bu durumu şüpheli buldu. İngiltere'de yapılan bağımsız otopsi sonucunda, hastanenin ve doktorun hatalı olduğu iddia edildi. Aile, Türkiye'de hukuki süreç başlatarak adalet arayışına girdi.

AMELİYATLARDAKİ RİSKLER VE İHMALLER

Mide küçültme ameliyatları, dünya genelinde yaygınlaşan bir tedavi yöntemi haline geldi. Ancak bu ameliyatlar, ciddi riskler taşıyor ve her zaman sorunsuz geçmiyor. Cerrahi müdahaleler sırasında yapılan hatalar, hastaların hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Özellikle ameliyat öncesinde yeterli tetkiklerin yapılmaması, hastaların sağlık durumlarının yeterince değerlendirilmemesi ve ameliyat sonrası bakımın yetersizliği gibi ihmaller, bu tür trajik sonuçlara yol açabiliyor.

Sağlık sektöründeki bu tür ihmaller, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de tartışma konusu. Ancak artan vaka sayıları, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kalitesini sorgulamaya zorluyor. Özellikle özel hastanelerde ve bazı üniversite hastanelerinde yaşanan bu tür olaylar, daha sıkı denetimlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.

“HER AMELİYAT RİSK TAŞIR, ANCAK İHMAL KABUL EDİLEMEZ”

Bu tür ameliyatlarda yaşanan ölümlerle ilgili olarak konuşan uzmanlar, “Her cerrahi müdahale risk taşır ancak ihmaller ise kabul edilemez. Cerrahi operasyonlar titizlikle yapılmalı. Ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde hastaların yakından izlenmesi gerekiyor.” dedi. Ayrıca, ameliyat kararının verilmeden önce hastaların tüm sağlık durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği de uzmanların üzerinde durduğu bir diğer önemli konu.

Son yıllarda artan mide küçültme ameliyatları, birçok insan için umut olsa da yaşanan bu tür trajik olaylar, sağlık sektöründe daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini gösteriyor. Hastaların bu tür ameliyatlar öncesinde detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi, risklerin net bir şekilde ortaya konması ve ameliyatların yalnızca gerekli olduğu durumlarda yapılması gerekiyor.