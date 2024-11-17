Mide şikayetleri nedeniyle başvurduğu İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde mide kanseri olduğunu öğrendi. Uzun süren mide şikâyetlerinin ardından, Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan 44 yaşındaki İlyas Volkan Yanık, aç kaldığı zamanlarda midesinin üst kısmında hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle bir yıl önce hastaneye başvurdu. Yapılan endoskopi ve tetkiklerin ardından, doktorlar mide ülseri teşhisi koyarak Yanık’ı takip altına aldı. Ancak şikâyetlerinin devam etmesi üzerine 9 ay sonra tekrar hastaneye gitme kararı aldı. Bu kez, yapılan tetkiklerin sonucunda mide kanseri teşhisi kondu.

Yanık, hastalığın ciddiyetini öğrendiğinde büyük bir endişe yaşadığını ifade ediyor. Ancak, gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, Genel Cerrahi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kağan Bey ile tanışarak tedavi sürecine yön verdi.

"Aç kaldığım zamanlarda şiddetli olarak mide ağrısı çekiyordum. O yüzden aç kalmamaya çalışarak günde öğünlerimi hafif hafif açlık hissetmeyecek şekilde yiyordum. Fakat ağrım yine de geçmiyordu. Bazen o kadar dayanılmaz oluyordu ki su bile içemiyordum. Midemin üst kısmında sıkışma hissediyordum. Yediklerim sanki orada kalıyor gibi his oluyordu. Bu şikâyetlerimi 1-1,5 sene boyunca çektim. Kağan hocayla tanıştığımızda endoskopi işlemim tekrar yapıldı ve patoloji sonuçları incelendi. İlk başta çok korkmuştuk, ama Kağan hoca bize güven verdi. Ameliyatımı onun yapmasını istedim ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Ameliyattan kısa süre sonra ayağa kalkabildim ve iyileşme sürecim çok hızlı ilerledi. Şu an gayet iyi durumdayım."

‘Eşimde beni böyle görmeye dayanamıyordu’

‘’Bazen ağrılarım o kadar sıkıştırıyordu ki yemek yiyemeyecek hale geliyordum. Eşim de beni o halde görmeye dayanamıyordu. Uzun zamandır reflüydüm ve şikâyetlerimde vardı fakat alınan parçanın kötü huylu olduğunu öğrendiğimizde böyle bir sonuç beklemiyorduk. Hemen doktor araştırmaya başladık. Şanslıydık ki Kağan hocaya denk geldik. İlk görüşmeye geldiğimizde endoskopiye tekrar girdim ve sonuçlarım patolojiden geldiğinde Kağan Bey inceledi. Bu süreçte çok karamsar ve korkuyorduk fakat açıklamalarıyla bizi çok rahatlattı. Kendisinden aldığımız güvenle ve hiçbir şey için geç kalmadığımı bir de kendisinden duyunca ameliyatımı onun yapmasını istedim. Şu an gayet iyiyim ve ameliyat olalı 1 hafta olmamasına rağmen yürüyebiliyorum hareket edebiliyorum. Ameliyattan sonraki sürecimi de hızlı ve rahat bir şekilde geçirdim. Hızlı toparlayabildim bu gözle görülür şekilde fark ediyor. İyi ki ameliyat olmuşum diyorum. "Bu süreçte en önemli şey, doğru doktora ulaşmak ve güven duymak. Kağan hocanın tecrübesi sayesinde bu zorlu dönemi atlattım ve tüm hastalara umut olmak istiyorum." Mide kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının erken teşhis ve doğru tedavi ile üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Yanık, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘AMELİYATI GAYET BAŞARILI GEÇTİ’

Genel Cerrahi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe ‘’İlyas Volkan Bey bilinçli ve kararlı bir insan. Ameliyat öncesi süreçte oldukça aktif ve dinamik hareket etti. Net kararlarla ve yüksek seviyede hasta uyumu ile başarılı bir operasyon ardından hastane yatış süreci geçirdik. Minimal invaziv cerrahinin de katkısı ile en erken tarihte taburcu oldu. Kendisine ailesi ve eşi ile birlikte uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Mide kanseri tedavi sürecimiz şükürler olsun artık geride kaldı.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.