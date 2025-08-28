Memur ve emekli maaşlarına zam kararı 'Resmi'leşti

Yeni uygulamanın, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve üniversite hastanelerinin daha etkin kullanılmasını sağlaması hedefleniyor.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin desteğiyle üniversite hastanelerinin bir kısmından MHRS aracılığıyla randevu alınabileceğini belirtti. Pilot uygulama kapsamında, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren MHRS üzerinden randevu verilmeye başlanacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1 Eylül itibarıyla MHRS üzerinden Yozgat ve Pamukkale üniversite hastanelerinden randevu alınabileceğini açıkladı.

