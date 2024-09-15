Sonbaharda yaşanan hava durumu değişikliklerinin ruh hali ve psikolojik sağlığı etkilediğini belirten uzmanlar, güneş ışığının azalmasıyla depresif belirtiler ortaya çıkabileceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Mevsimler arası yaşanan hava değişikliklerinin birçok insanın ruh hali üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğunu aktaran Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Birçok kişide yorgunluk, isteksizlik ve genel bir enerji kaybına yol açabilir.” dedi. Sonbaharın psikolojik etkilerinden korunmak ve ruh sağlığımızı desteklemek için önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, sonbahar mevsiminin getirdiği değişikliklerin, hayatın doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, sonbaharın ruh hali ve psikolojik sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

MEVSİMLER DUYGU DURUMUMUZ ÜZERİNDE ETKİLİ

Sonbahar ayları yaklaştığında doğanın, sıcak yaz günlerinden serin, bazen de yağmurlu havalara geçiş yaptığını hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Ancak sadece doğa değil, insan psikolojisi de bu geçişten etkilenir” dedi.

Sonbaharda yaşanan hava durumu değişikliklerinin ruh halimiz ve psikolojik sağlığımız üzerindeki etkilerine değinen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Mevsimler arası yaşanan hava değişiklikleri birçok insanın ruh hali üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Bu etkiye en çok dikkat çeken psikiyatrik bozukluklardan biri, mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinir. Bu bozukluk son dönem küresel iklim krizinin etkisiyle yaz aylarında huzursuzluk, uykularda bozulma, agresyon, tahammülsüzlük olarak görülmekle beraber genellikle sonbahar ve kış aylarında artan depresif belirtilerle karakterizedir. Güneş ışığının azalması, vücudumuzun biyolojik saatini (sirkadiyen ritim) bozabilir ve serotonin gibi ruh halimizi düzenleyen hormonların üretimini etkileyebilir. Aynı zamanda, melatonin seviyeleri de değişir, bu da yorgunluk ve enerji kaybına neden olabilir.” şeklinde konuştu.

Sonbaharda yaşanan hava değişiklikleri sonucu enerji ve motivasyonun düşebileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması, birçok kişide yorgunluk, isteksizlik ve genel bir enerji kaybına yol açabilir. Bazı kişilerde üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı gibi depresif belirtiler ortaya çıkabilir. Uyku düzeninde bozulmalar olabilir. Melatonin hormonunun artışı ile kişiler kendilerini daha fazla uyuma isteği içinde bulabilirler, ancak bu sağlıklı uyku getirmeyebilir. Özellikle karbonhidrat tüketme isteğinde artış görülebilir, bu da kilo artışına yol açabilir. Sosyal izolasyon eğilimi başlayabilir. Soğuk ve kapalı havalar, bazı kişileri daha içe dönük hale getirerek sosyal aktivitelerden uzaklaştırabilir.” diye konuştu.

GÜNEŞLİ GÜNLERDE DIŞARIDA VAKİT GEÇİRMEK, RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Sonbaharın psikolojik etkilerinden korunmak ve ruh sağlığımızı desteklemek için önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Güneşli günlerde mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirmek, serotonin seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir. Sabahları kısa yürüyüşler yapmak veya öğle saatlerinde açık havada zaman geçirmek ruh halini iyileştirebilir” dedi.

Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığının azalmasının D vitamini seviyelerinde düşüşe neden olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Bu durumda, doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak, duygu durumumuzu destekleyebilir” diye konuştu. Fiziksel aktivitenin, beynimizdeki mutluluk hormonlarını artırarak ruh halimizi olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Düzenli egzersiz yapmak, mevsimsel değişikliklere bağlı ruh hali dalgalanmalarını hafifletebilir” dedi.

Karbonhidrat tüketimini dengelemek için beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Meyve-sebze ağırlıklı beslenmek, enerji seviyemizi korumaya yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri, depresif belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Soğuk havalar sosyal aktivitelerden uzak durmak için bir bahane olabilir, ancak aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal izolasyonu önler ve moralimizi yüksek tutar" dedi.