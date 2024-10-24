Sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar da düşmeye başladı. Mevsimsel hastalıklardan korunmak içinse güçlü bir bağışıklık sistemi oldukça önemli. Konuya ilişkin Nev Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Cemal Ergin, önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek her zaman önemli olsa da soğuk aylarda özellikle kritik hale geliyor. Havanın derecesi ve ani ısı değişiklikleri sonucu, vücut bu duruma hemen uyum sağlayamayabiliyor. Bu sebeple de bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hastalıklara karşı savunma mekanizması güçsüzleşmeye başlıyor.

“Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan savunma sisteminin genel adıdır” diyen Uzm. Dr. Cemal Ergin, “Bu yapı organlardan, dokulardan, hücrelerden ve proteinlerden oluşan kompleks bir yapıdır. Dışarıdan gelen etmenlere, mikroplara karşı vücudumuz korur yine vücudun kendi içinde oluşan zararlı durumlarda da vücudumuzu korur” şeklinde açıklamada bulundu.

Mevsim geçişlerinde bu durumun daha sık yaşandığını söyleyen Nev Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Cemal Ergin, “Mevsim geçişleri bağışıklığı düşüren etmenlerin başında gelmektedir. İnsanlar ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde daha kolay hastalığa yakalanabilir. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığı, nemi, basıncı hızlı değişir ve vücudumuz bu hızlı geçişe uyum sağlayamayabilir Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığına göre giyinmek ve öngörülemeyen durumlar için yanına gerekli ek kıyafet almak önemlidir. Bu dönemlerde uygun kıyafet seçimi olmazsa soğuk algınlığı nezle hastalıkları artacaktır” dedi.

“AKŞAMDAN BANYO YAPMAYI TERCİH EDİN”

Uzm. Dr. Cemal Ergin, “Mevsim geçişlerinde soğuk havalarda ıslak saç ile dışı çıkmak sinüzit ve diğer üst solunum hastalıkları için kolaylaştırıcı bir etken olabilir. Bu havalarda akşamdan banyo yapmak tercih edilebilir. Mevsim geçişlerinde özellikle alerjik hastalığı olan kişilerin şikayetleri artacaktır. Burun akıntısı- tıkanıklığı, boğaz, burunda ve gözlerde kaşınma, öksürük, hapşırık nefes darlığı, yorgun kalkma, sürekli üst solunum yolu hastalıkları gibi şikayetleri olan hastaların mevsimsel alerjik durumlar açısından doktora başvurmaları gerekmektedir. Mevsim geçişlerinde artan alerjik durumlar, soğuk algınlığı ya da viral enfeksiyonlar sebebiyle olan şikayetler nedeni ile gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak gerekir” dedi.

“SU İÇMEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ”

“Yeterli sıvı alımı bağışıklık sistemi için gereklidir” diyen Uzm. Dr. Cemal Ergin, “Gözümün önünde sürekli suyumuzun olması bize su içmemiz gerektiğini hatırlatır. Susadığımız zaman suya ulaşımımız kolay olmalı. Yine çay, yeşil çay da içebiliriz. D vitamini bağışıklık sistemi için önemlidir ve belli bir seviyede olması bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Güneş ışınları yardımı ile cildimizle yapılır. Bu nedenle kış aylarında D vitamini yapımı azalır. Tahlil yapılıp ihtiyaç halinde D vitamini kullanmamız gerekebilir. C vitamini, E vitamini, A vitamini, folik asit, çinko, selenyum, omega-3 bağışıklık sistemi için önemlidir. Günlük beslenmede antioksidan gıdalara da yer verilmeli. Bol sebze ve meyve tüketmeli, turunçgiller, zencefil, zerdeçal, sarımsak, brokoli, ıspanak, kırmızı pancar tüketilmeli. Badem fındık, ceviz ve yumurta balık tüketilmeli. Ev yapımı yoğurt, kefir, probiyotik kullanımı yararlı barsak florası üzerinden bağışıklık sistemini destekler. Şekeri kesmek ve tuzu azaltmak, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli bir şekilde almak oldukça önemli. Bunun yanında aşırı alkol tüketiminden uzak durmak, sigara tüketmemek de bağışıklık adına gereklidir” diyerek korunma yöntemlerini açıkladı.

“EGZERSİZ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE İYİ GELİR”

Ergin, “Yeterli ve kaliteli uyku çok önemlidir. Yeterli melatonin salgısı açısında karanlık bir odada uyumak gerekir ve akşam belli bir saatten sonra televizyon ve telefon gibi ışık yayıcılara bakılmamalıdır. Haftada 3-4 kez yürüyüş gibi egzersiz yapmak ve nefes egzersizi yapmak stresi azaltarak bağışıklık sistemine iyi gelir. Ve en önemlisi Hijyen kurallarına uymak sosyal mesafeyi korumak, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmak hastalıklardan korunmak için iyi olur” şeklinde açıklamalarda bulundu.