HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), yurdun güneydoğu bölgelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.METEOROLOJİ'DEN UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinde görülecek yağışların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir), Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla) ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.SİS İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, çevrelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu sabah saatlerinde Marmara'da güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek (Ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi vb.) olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40- 60 km/saat) olarak esen rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.EGE: Çok bulutlu aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. .AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek.BATI KARADENİZ: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Giresun ve Trabzon çevreleri sağanak yağışlı geçecek.DOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.