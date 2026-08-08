Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali birbirinden özel sanatçıları sahnesinde ağırlamayı sürdürüyor. Festivalin beşinci gününde sahne alan Merve Özbey, Göreme Festival Alanı'nda coşku dolu bir müzik akşamı yaşattı. Sevilen şarkılarını konser alanını dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, enerji dolu performansıyla büyük alkış aldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Merve Özbey, 'Duman', 'Helal Ettim', 'Yaş Hikayesi', 'Geçsin Yıllar' ve 'Bir İmkansız Var' başta olmak üzere hit şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, hareketli şarkıların yanı sıra duygusal şarkılarıyla da konser alanında benzersiz bir ambiyans yaratırken, dinleyiciler her şarkıya eşlik etti.

Sahne performansı boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet eden Merve Özbey, sıcak tavırlarıyla büyük ilgi gördü. Festival alanını dolduran dinleyiciler, alkış ve tezahüratlarla akşam boyunca güçlü bir atmosfer oluşturdu. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konser, farklı kuşaklardan müzikseverleri aynı sahnenin etrafında buluştururken, Merve Özbey'in performansı, festivalin beşinci gününe damgasını vurdu.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 9 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.