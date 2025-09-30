Dünya genelinde artan küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim sistemleri de her geçen gün daha büyük önem kazanıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi de kurumsal gelişime verdiği önem doğrultusunda, hizmet kalitesini ve kurumsal verimliliğini artırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde; yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye personeline yönelik Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından görevlendirilen Eğitmen/Baş Tetkikçi Ebru Bali eğitmenliğinde, ‘Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri’ düzenlendi.

TSE tarafından belgelendirilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini almayı da hedefliyor. Ayrıca 2-3 Ekim tarihlerinde yine TSE tarafından ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ ve ‘İç Tetkikçi Eğitimi’ gerçekleştirilecek.

Şahin: “Bu eğitimlerle, hizmet kalitesini artırarak korumayı hedefliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin, 3 gün süren eğitimlerden bahsederek, “Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri aldık. Biz bu sistemlerle hem çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini, hem çevremizi, hem de vatandaşa sunduğumuz hizmet kalitesini artırarak korumayı hedefliyoruz. Eğitime, tüm birimlerin ‘Yönetim Sistemleri Birim Sorumluları’ katıldı. Eğitimimiz TSE tarafından görevlendirilen eğitimcimiz tarafından veriliyor” dedi.

Eğitim sürecinin ilerleyen haftalarda da devam edeceğini sözlerine ekleyen Şahin, “2-3 Ekim tarihleri arasında, yine TSE tarafından ‘Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ ve ‘İç Tetkikçi Eğitimi’ gerçekleştireceğiz. Eğitimin başarılı geçeceğini umuyorum. Personelimiz için kalite ile ilgili yaptığımız çalışmalar açısından farkındalık uyandıracağını düşünüyorum” diye konuştu.