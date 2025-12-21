Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Aralık'a kadar kültür-sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerinin genç kuşaklara rehberlik eden mektuplarından oluşan 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar' projesinin sergisine ev sahipliği yapacak.

MERSİN (İGFA) - Farklı disiplinlerden ustaların genç kuşaklara yazdığı mektupları bir araya getiren 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar' sergisi, yazılı ve sesli anlatımlarıyla kuşaklar arası bir diyalog alanı yaratıyor.

Proje yönetimini Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci'nin üstlendiği, Seha Dosdoğru'nun derlediği 'Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar', farklı alanlarda iz bırakmış ustaların genç kuşaklara seslendiği mektupları bir araya getiriyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, kişisel anlatılar aracılığıyla bilgi aktarımını görünür kılarken, sözlü ve yazılı hafıza arasında güçlü bir bağ kuruyor.

Eşlik eden kitap, her mektubun yazarının sesli anlatımına QR kod üzerinden erişim imkânı sunarak izleyici ve okura çok katmanlı bir deneyim sağlıyor. Yazı, ses ve görselliğin birleşimi, mektupların yalnızca okunmakla kalmayıp, dinlenerek de yeniden yorumlanmasını mümkün kılıyor.

Proje, ustaların kişisel deneyimlerini birer kültürel aktarım aracına dönüştürürken kuşaklar arası diyalog imkânı yaratmayı hedefliyor. Bülent Ketenci, Aydın Boru, Evrim Sanat Galerisi, mikado İletişim ve Doğru Adımlar Danışmanlık katkılarıyla hayata geçirilen serginin açılışında konuşan proje yöneticileri Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci, sanatın dönüştürücü gücüne inançları ve genç kuşakların geleceğini sanat aracılığıyla aydınlatma hedeflerini vurgulayarak, MTSO yönetimine ve Mersin eş-proje yöneticisi Tuğba Küçükbahar'a teşekkür etti.

Kitap, 30 Aralık 2025 tarihine kadar MTSO Sanat Galerisi'nden veya Evrim Sanat Galerisi ile iletişime geçilerek temin edilebileceği öğrenildi.