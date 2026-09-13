Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında, Halk Sağlığı haftası kapsamında Toroslar Çocuk Kampüsü ve Halkkent Çocuk Atölyesi'nde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı farkındalık ve eğitim etkinliği düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanması için önemli bir etkinliğe imza attı. Toroslar Çocuk Kampüsü ve Halkkent Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı programda çocuklar ve veliler sağlık profesyonelleriyle buluştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri amaçlandı. Çocuklar ve velilerin katıldığı programda; psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, diş hekimi ve ebe gibi sağlık profesyonellerinin yanı sıra, Kızılay ve UMKE ekipleri de yer aldı.

Oyun ve uygulamalarla desteklenen eğitimlerde; sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, afet bilinci ve ilk yardım gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikle çocukların yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanan bireyler değil; aynı zamanda kendi sağlığını koruyabilen, sağlık konusunda doğru kararlar verebilen ve öğrendiklerini hem ailesi hem de çevresiyle paylaşabilen birer 'Sağlık Elçisi' olmaları amaçlandı.